​Una nuova giornata di lavoro intenso per i soccorritori si registra oggi in diverse zone della Sicilia. Vigili del fuoco, forestale e volontario della protezione civile regionale sono stati impegnati nel fronteggiare una serie di roghi di sterpaglie e incendi d’interfaccia che stanno interessando varie province dell’isola.

​Nel Palermitano le fiamme sono divampate a Castronovo di Sicilia, in contrada Pietre Cadute. Momenti di apprensione si registrano anche a Bolognetta, in contrada Liberto, dove le squadre antincendio hanno lavorato per contenere le fiamme.

​Situazione critica anche nel Trapanese, dove un rogo ha interessato la zona della diga Zaffarana nel territorio comunale di Trapani. A Castelvetrano un altro incendio si è sviluppato tra via Giallonghi e via Quartararo, richiedendo l’intervento del corpo forestale e dei volontari di supporto.

​Nel Catanese la Protezione Civile ha attivato le squadre per un incendio d’interfaccia a Camporotondo Etneo e per un rogo di sterpaglie a Scordia. Fiamme segnalate anche nell’Agrigentino, precisamente a Joppolo Giancaxio, e lungo la strada provinciale 122 tra Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa. Fiamme anche a Lentini, nel Siracusano, dove l’incendio è scoppiato lungo la strada statale 385 all’altezza di Villa Casimira.

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