Una nuova giornata di lavoro intenso per i soccorritori si registra oggi in diverse zone della Sicilia. Vigili del fuoco, forestale e volontario della protezione civile regionale sono stati impegnati nel fronteggiare una serie di roghi di sterpaglie e incendi d’interfaccia che stanno interessando varie province dell’isola.
Nel Palermitano le fiamme sono divampate a Castronovo di Sicilia, in contrada Pietre Cadute. Momenti di apprensione si registrano anche a Bolognetta, in contrada Liberto, dove le squadre antincendio hanno lavorato per contenere le fiamme.
Situazione critica anche nel Trapanese, dove un rogo ha interessato la zona della diga Zaffarana nel territorio comunale di Trapani. A Castelvetrano un altro incendio si è sviluppato tra via Giallonghi e via Quartararo, richiedendo l’intervento del corpo forestale e dei volontari di supporto.
Nel Catanese la Protezione Civile ha attivato le squadre per un incendio d’interfaccia a Camporotondo Etneo e per un rogo di sterpaglie a Scordia. Fiamme segnalate anche nell’Agrigentino, precisamente a Joppolo Giancaxio, e lungo la strada provinciale 122 tra Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa. Fiamme anche a Lentini, nel Siracusano, dove l’incendio è scoppiato lungo la strada statale 385 all’altezza di Villa Casimira.
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