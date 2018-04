fiepet e confesercenti chiedono un tavolo tecnico

La suddivisione della città di Palermo in due grandi macro aree, delineate dai confini dell’attuale Ztl, con regole più stringenti per i dehors nel centro storico. È l’orientamento del Comune in merito al nuovo regolamento sulle strutture a supporto delle attività commerciali. La posizione dell’Amministrazione è stata ufficializzata dall’assessore alle Attività produttive, Sergio Marino, nel corso del convegno di Fiepet-Confesercenti Palermo sul ruolo dei pubblici esercizi per lo sviluppo economico del territorio, tenutosi nell’ambito di ExpoCook.

L’idea del Comune ha ricevuto un sì condizionato da Fiepet e Confesercenti Palermo, che però hanno invitato l’Amministrazione a “entrare al più presto nel merito delle proposte con un tavolo tecnico che affronti il problema”. Sui dehors Marino ha spiegato che “il Comune e il consiglio comunale sono impegnati a scrivere delle regole chiare e condivise con gli esercenti. Nel centro storico c’è la necessità di tutelare la bellezza del percorso Unesco – ha precisato l’assessore alle Attività produttive – ed è per questo che immaginiamo regole più stringenti. Nel resto della città – ha aggiunto Marino – vogliamo dare comunque norme chiare che consentano agli imprenditori di lavorare con serenità e sviluppare la propria attività in armonia con le esigenze dei residenti”.

“Da parte del Comune abbiamo colto un segnale importante – affermano Mario Attinasi e Alfonso Zambito, rispettivamente presidente di Confesercenti Palermo e di Fiepet Palermo -. Avere regole più stringenti nelle zone del centro storico è un’idea condivisibile, ma non bisogna dimenticare che queste devono consentire agli esercenti di potere svolgere in serenità il proprio lavoro. Attendiamo di conoscere in dettaglio le proposte dell’Amministrazione – ancora Attinasi e Zambito – soprattutto in riferimento alle strutture già esistenti. Il tempo stringe ed è necessario arrivare al più presto a una conclusione”.

Nel corso del convegno, che ha affrontato anche i temi dei finanziamenti europei per e della formazione per le imprese, Marino ha poi preannunciato l’intenzione dell’Amministrazione di creare un centro congressi e un’area per le start up imprenditoriali nei locali della ex Fiera del Mediterraneo: “E’ un’idea condivisibile – ha sottolineato Attinasi – che può dare una risposta alla mancanza di un centro congressi a Palermo e alla necessità di un orientamento per i giovani che vogliono fare impresa”.