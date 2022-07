Portelli capocannoniere

Grande festa dello sport targato Fisdir al PalaMoncada di Porto Empedocle. Nell’impianto del centro agrigentino si è disputata la prima edizione della Coppa Sicilia Fisdir Acsi di calcio a 5.

La manifestazione, andata in scena nel fine settimana appena passato, è stata organizzata dalla società Pro Sport Ravanusa con la collaborazione di Acsi Sicilia. L’evento è stato indetto dalla Fisdir Sicilia. Protagonisti della kermesse è stata l’Asd Delfini Blu di Palermo che si è aggiudicata il trofeo inaugurando così l’albo d’oro della kermesse. Il titolo di capocannoniere della giornata è andato invece a Salvatore Portelli della società ospitante grazie alla sue 4 realizzazioni nel torneo.

Presenti alla manifestazione Angelo D’Auria referente tecnico regionale di Calcio a 5 Fisdir e la delegata regionale Fisdir Sicilia Roberta Cascio. Nonché il presidente regionale dell’Acsi Salvatore Balsano.

Cinquantaquattro atleti presenti

L’evento è stato molto partecipato. Sono stati 54 gli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva isolana, in rappresentanza di 8 società isolane. Tutti si sono dati “battaglia” a suon di goal sul parquet dell’impianto sportivo Palamoncada di Porto Empedocle, messo a disposizione della famiglia Moncada.

Novità per il Calcio a 5 Fisdir, la presenza degli arbitri federali dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri), grazie al protocollo d’intesa stipulato tra il Cip (Comitato italiano paralimpico) Agrigento, presieduto dal referente tecnico regionale di atletica leggera, nonché presidente della società organizzatrice della manifestazione, Giancarlo La Greca e la sezione Aia di Agrigento presieduta da Gero Drago.

La settimana prossima la prima Coppa Sicilia di pallacanestro

Continua la lunga e intensa stagione delle prime volte per gli sporti griffati dal comitato siciliano della Fisdir. L’Acsi Sicilia diretta da Salvatore Balsano, la sezione Aia Agrigento presieduta da Gero Drago il collaboratore Carmelo Di Betta, nonché tutto lo staff della Fisdir ma soprattutto le società partecipanti, hanno dato l’appuntamento per sabato prossimo, 9 luglio, per la prima Coppa Sicilia di pallacanestro. Sempre al PalaMoncada.