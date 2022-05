Tifosi e cittadini di Agrigento , ieri pomeriggio hanno riempito il Palamoncada di Porto Empedocle, per dare l’ultimo saluto al presidente Salvatore Moncada, deceduto nei giorni scorsi a Milano.

Prima della partita tra la Fortitudo Moncada Agrigento e il Cassino per il campionato di Serie B1, è stato osservato un minuto di silenzio e poi il capitano della squadra Albano Chiarastella ha deposto un mazzo di fiori e la maglia della squadra nel posto dove era solito sedersi il Presidente per assistere alle partite casalinghe della sua squadra. L’episodio è documentato dal video di Grandagoloagrigengo.it.

È Morto a 58 anni l’imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, “re dell’eolico”. L’imprenditore sarebbe morto all’ospedale “San Raffaele” di Milano dove si trovava per alcuni accertamenti.

Alcuni giorni fa la protesta sul tetto di un capannone

Nelle scorse settimane era stato protagonista di una clamorosa iniziativa: era salito sul tetto di uno dei capannoni del suo stabilimento a Porto Empedocle e aveva minacciato di gettarsi. Stava protestando dopo le varie perquisizioni effettuate, giorni prima dalla Guardia di finanza su indicazione della Procura di Agrigento nel contesto di un’attività investigativa.

Moncada tre mesi fa aveva anche presentato un esposto al ministero della Giustizia, al Csm, al presidente della Repubblica Mattarella, e alla Procura di Caltanissetta per contestare le tali iniziative.