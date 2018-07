Stragi, omicidi, catastrofi naturali, personaggi ed eventi diversi legati da un filo rosso rappresentato dal lavoro della Polizia Scientifica.

Questa ‘gallery’ allestita come una vera e propria mostra fotografica è stata inaugurata oggi a Palazzo dei Normanni, nell’ambito della manifestazioni per ricordare l’eccidio di via D’Amelio. Una serie di gigantografie che ripercorrono l’attività di sopralluogo della Polizia Scientifica in occasione di alcuni attentati ed omicidi particolarmente rilevanti,

La mostra è stata curata dall’artista internazionale Valerio Spada.