Un convegno a Palermo lunedì 21 settembre presso l’Hotel Addaura (Lungomare Cristoforo Colombo 4452) organizzato da I Sud del Mondo dal titolo ‘Denatalità e disagio giovanile. Riflessioni, sfide e proposte per costruire il futuro’. ‘Abbiamo voluto affrontare due questioni cruciali – commenta Pompeo Torchia, presidente di I Sud del Mondo ets – nella consapevolezza di quanto sia necessario intervenire su politiche di welfare in grado di colmare lacune e ritardi. La crisi delle nascite da una parte e il disagio dei giovani sono due temi che meritano la massima attenzione perché riguardano la prospettiva di futuro del Paese e la direzione da imprimere a politiche di sviluppo e di crescita. Sud del Mondo prosegue nel proprio impegno di promotore di dibattiti e di giornate di studio e di analisi, per offrire spunti di riflessione e incoraggiare il dialogo tra le istituzioni, la politica e la società civile’. Due le sessioni del convegno che aprirà alle 11.30. Tra i relatori della sessioni mattutina, moderata da Pompeo Torchia, l’economista Pietro Busetta, il presidente di Eurispes Gian Maria Fara, Luca Bianchi direttore generale Svimez, Massimo Midiri rettore dell’Università di Palermo e l’on. Saverio Romano, presidente della Commissione bicamerale per la Semplificazione che presenterà il suo libro dal titolo ‘Transage’. Nella seconda parte del convegno, che riprenderà dalle ore 14.45 e i cui lavori saranno coordinati dalla giornalista Federica Virga, interverranno Antonella Tirrito ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Palermo, l’on Marianna Caronia componente della Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana, l’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali Nuccia Albano e l’on Carolina Varchi, presidente della Commissione Pari Opportunità della Camera dei Deputati

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