In due casi sospesi i lavori

Cinque cantieri edili in provincia di Palermo sono stati sanzionati dai carabinieri del nucleo tutela lavoro. Nel corso dei controlli sono stati trovati cinque operai in nero. In due casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Nove denunce per titolari ditte e committenti

Nove tra datori di lavoro e committenti sono stati denunciati per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come ad esempio ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie. Le sanzioni ammontano a 200 mila euro.