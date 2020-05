A Catania in Largo Rosolino Pilo

Il personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato di catania ha effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico di “Compro Oro” al dettaglio che si trova a Largo Rosolino Pilo.

L’attività commerciale, controllata per il contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da virus Covid-19, è risultata aperta ed operativa, contrariamente a quanto previsto dal Dpcm del 25 marzo 2020. Il titolare aveva effettuato un’operazione di compravendita che risultava regolarmente documentata. L’uomo è stato sanzionato e gli è stata sospesa l’attività per 5 giorni.

“Le attività di commercio al dettaglio per la cessione di beni nuovi o usati al consumatore finale per uso e consumo personale o domestico, ove non ricomprese espressamente nell’elenco di cui all’allegato 1 del citato D.P.C.M., non sono autorizzate alla riapertura”, dicono dalla Questura di Catania che annuncia la continuazione dei controlli amministrativi su tutto il territorio.