Fermati dai carabinieri

Avevano deciso di andarsene in auto a Noto per starsene tranquilli e trascorrere del tempo insieme dopo settimane di clausura. Un piano che naturalmente comportava dei rischi ed in effetti poco dopo essere arrivati a destinazione sono incappati in un controllo dei carabinieri. Avrebbero sconfinato senza alcuna giustificazione, insomma non tra quelle indicate nel provvedimento della Presidenza del Consiglio, per cui non solo sono dovuti tornare indietro ma hanno pure rimediato una sanzione.

Nell’ambito dei controlli anti coronavirus, i carabinieri hanno arrestato a Pachino una donna, Giovanna Mauceri, 45 anni, disoccupata, con precedenti penali, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Al termine della perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina e circa 65 grammi di eroina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Come disposto dalla Procura di Siracusa si trova ai domiciliari.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Siracusa un 53enne, controllato mentre circolava alla guida della sua auto, si è giustificato dicendo di essere di rientro da regolare attività lavorativa svolta. Le immediate verifiche eseguite dai carabinieri hanno tuttavia permesso di accertare che quanto dichiarato dal soggetto non trovava alcun riscontro e pertanto l’uomo è stato denunciato per le falsedichiarazioni. A Floridia sono stati controllati e sanzionati due uomini, uno sorpreso a passeggiare perché stanco di stare in casa, l’altro, proveniente da comune limitrofo, mentre rientrava a casa dopo essersene allontanato senza una giustificata motivazione. A Noto un 58enne è stato sanzionato perché passeggiava lungo la località balneare “Lido di Noto”, asserendo di essere uscito di casa per guardare il mare. Ad Augusta diversi giovani sono stati controllati e sanzionati mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine, tutti senza una giustificazione valida. A Lentini sono stati sanzionati due uomini, provenienti da un Comune diverso, perché sorpresi in un fondo agricolo a raccogliere agrumi. A Sortino è stato sanzionato un pensionato che, in un fondo demaniale, era intento a raccogliere asparagi”.