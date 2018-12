Intervento degli agenti del commissariato Cefalù

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un esercizio per ricettività e somministrazione di alimenti e bevande del Lungomare Giardina a Cefalù per avere aperto un luogo di intrattenimento e di ritrovo nella terrazza dell’albergo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.

E’ stato accertato che nell’albergo era stato dato un intrattenimento danzante senza licenza del Questore di Palermo.

Infatti, i servizi di controllo del territorio hanno consentito di constatare, qualche sera fa, la presenza di numerose persone in attesa all’ingresso dell’hotel e musica proveniente dal terrazzo del secondo piano.

Raggiunta tale area gli agenti hanno in effetti accertato la diffusione di musica da discoteca ad alto volume proveniente dall’interno di un’area chiusa e la presenza di numerose persone, circa 300/350, intente a consumare bevande e ballare nella parte centrale adiacente la postazione dei dj.

E’ stata accertata l’assenza di autorizzazioni per l’apertura del locale di spettacolo e per lo svolgimento dell’intrattenimento danzante e, pertanto, ordinata la cessazione immediata dell’attività abusiva e successivamente trasmesso un rapporto all’Autorità Giudiziaria competente di Termini Imerese.

Il titolare della struttura non è stato in grado di produrre alcuna certificazione attesante il collaudo di agibilità per locale di pubblico spettacolo né, tantomeno, alcuna autorizzazione per l’intrattenimento.

Ad essere stato adibito a vero e proprio locale di pubblico spettacolo per l’occasione sarebbe stata l’area terrazzata sopra il secondo piano dell’esercizio ricettivo, con gravi pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei tantissimi avventori presenti quella sera.