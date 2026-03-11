Gli avvocati della Italo Belga, società che gestisce un’ampia porzione della spiaggia di Mondello a Palermo, depositeranno oggi il ricorso al Tar di Palermo contro il decreto di decadenza della concessione firmato dalla Regione Siciliana.

L’Italo belga ha chiesto la sospensione del provvedimento regionale anche in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano, a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull’organizzazione aziendale.

La Società ritiene che le motivazioni addotte dalla Regione “risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate, e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta, peraltro, del primo atto compiuto e direttamente impugnabile formalmente notificato alla Società dall’inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti”. Adesso la parola passa ai giudici.