Quasi metà del Parlamento siciliano, ad un anno dalle elezioni, ha presentato meno di tre proposte di legge. 17 deputati non hanno avanzato neanche una idea, 11 appena una proposta e 5 deputati ne hanno avanzato due. Lo Stakhanov di Sicilia, invece, si chiama Vincenzo Figuccia. Almeno a giudicare dal numero di disegni di legge presentati. E stacca di quasi il doppio il secondo classificato. Ad un anno dalle elezioni regionali tenute il 25 settembre del 2022 (anche se in realtà l’Ars si è insediata ben oltre un mese dopo, praticamente a metà novembre) ecco la classifica della proposte di legge presentate dai deputati e pendenti davanti agli organismo parlamentari, aggiornata a martedì 26 settembre 2023.

Figuccia in testa, Assenza e Aricò sul podio

A guidare questa classifica è Vincenzo Figuccia. Il deputato della Lega ha presentato ben 106 disegni di legge. Un numero estremamente elevato dato il tempo tutto sommato limitato. Ma soprattutto un numero che si avvicina ad essere quasi il doppio del secondo classificato. Anche in questo caso si tratta di un deputato di maggioranza, il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza che sta sul secondo gradino del podio con 65 proposte di legge.

Sul gradino più basso del podio virtuale c’è l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò. Immediatamente sotto il podio c’è il presidente della Regione Renato Schifani. Con 37 disegni di legge il suo è un risultato imponente in virtù de fatto che si tratta pur sempre del Presidente della Regione.

Per trovare il primo deputato di opposizione bisogna arrivare fino al sesto posto dove c’è Nelle Dipasquale, deputato ragusano del Pd con 31 proposte di legge

La coda della classifica

In coda alla classifica l’ignominia di ‘zero tituli’ è condivisa da ben 11 deputati. In realtà sarebbero 17 ma sei li escludiamo da questa graduatoria uno perché Presidente dell’Ars e dunque ha ruolo di mediazione e dunque è normale (probabilmente anche rispettosa del ruolo) l’assenza di proposte di legge. Altri cinque sono assessori regionali. Le norme da loro proposte passano in giunta ed approdano all’Ars come disegni di legge governativi e non come proposte parlamentari dunque non compaiono in questa classifica per ovvi motivi.

Nove sono i deputati che hanno proposto, invece, una sola legge (anche in questo caso due li escludiamo in quanto assessori); sei i proponenti due leggi.

Naturalmente si tratta di una mera classifica numerica che non entra nel merito delle proposte avanzate così come in questa classifica non ci sono le attività ispettive dei deputati.

Il commento del “vincitore”

“Essere in vetta alla classifica, non rappresenta alcun particolare vanto per me, se non quello di vivere il territorio – commenta Vincenzo Figuccia raggiunto da Blogsicilia – per ascoltare le istanze dei cittadini e trasformarle in proposte. Un grazie lo devo alla nostra grande squadra, che cresce ogni giorno e mi consente di portare avanti un lavoro che amo e che faccio con infinita passione. La Sicilia è una terra unica e necessita un impegno straordinario, per provare a migliorare davvero le cose”.

Like this: Like Loading...