La crisi dovuta alla pandemia da Covid19 colpisce ogni sorta di attività commerciale nei pccoli, medie grandi centri così nchei comitati degli amministratori si muovono a sostegno delle attività commerciali non soltanto con l’impiego dei fndi pubblici da parte delle amministrazioni di ogni genere.

Così il Comitato Amministratori Regione Sicilia (CARS) si è mobilitato da ieri a sostegno delle attività commerciali e artigianali di tutto il territorio regionale. Da un’idea nata pochi giorni addietro, che ha coinvolto numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali che, con un semplice acquisto ed una successiva foto pubblicata sui social network, hanno manifestato la vicinanza ai negozi e botteghe dei comuni in difficoltà a causa delle attuali restrizioni legate alla pandemia di Covid19.

Un gestoche certamente non è risolutivo ma punta a sensibilizzare all’acquisto nellebotteghe di prossimità per ilrilancio dell’economia locale a fianco agli acquisti on line. Una iniziativa partitain momento di epidemia ma he ha un significato particolare anche in un momento in cui la grande distribuzione e le concentrazioni commerciali nei mega centri stanno vuotandoi cetristorici e depauperando le città delle botteghe storiche o comunque dei negozi di prossimità che hanno un valore anche relazionale nel territorio oltre che contribuire alla vivacità di un’area.

L’iniziativa è stata, così, condivisa anche da Confartigianato Sicilia, Confcommercio Messina oltre che anche da componenti del Governo e Parlamento regionale, come l’Assessore all’Istruzione On. Roberto Lagalla, gli Onorevoli Giusy Savarino, Presidente Commissione Ambiente, Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente Commissione Salute e dal Presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza.

“Bisogna aiutare le attività dei nostri territori – commenta Gianfranco Gentile, portavoce Cars e presidente del Consiglio comunale di Pettineo – perché rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale. Con un piccolo gesto che è stato condiviso principalmente da numerosi amministratori, abbiamo voluto lanciare un messaggio all’opinione pubblica: valorizziamo le nostre attività commerciali con un semplice acquisto, seguito da una fotografia”.