L'iniziativa con i detenuti del Malaspina

Un lavoro di squadra tra i ragazzi del Malaspina e il Palermo football club. I giovani dell’istituto penale per minorenni, hanno accolto l’iniziativa prodotta nell’ambito del progetto “Spazio Acrobazie“, rendendosi protagonisti della produzione dei palloni della squadra di calcio del Palermo. A sostenere il progetto sono state, sia la Fondazione Sicilia che la Fondazione con il sud: l’obiettivo è portare l’arte nelle carceri.

La realizzazione del progetto, è stata incoraggiata dalla collaborazione dei giovani con Antonella Genuardi e Leonardo Ruta, un duo artistico molto conosciuto che gestisce uno studio di creatività. Inoltre, alcuni dei palloni verranno regalati a ragazzi appartenenti a quartieri a rischio della città.

L’iniziativa

Il progetto “Spazio acrobazie” ha l’obiettivo di portare l’arte nelle carceri. Il pallone di calcio prodotto dal duo di artisti Genuardi e Ruta con i giovani ospiti dell’istituto penale per minorenni di Palermo, viene adottato e distribuito dal Palermo Football Club. La palla sarà in vendita presso i bookshop di Palazzo Branciforte, Palazzo Butera, Giardini del Massimo e Riso.

Inoltre, la Fondazione Sicilia ha acquistato cento dei palloni realizzati nell’istituto penitenziario e giorno 10 gennaio, alle ore 15,30, li consegnerà a palazzo Branciforte a rappresentanti e volontari di varie associazioni: la parrocchia Santa Lucia di Borgo Vecchio, coadiuvata dall’associazione «Noi per la tua marcia»; il centro sociale Ubuntu, presente nel quartiere Kalsa; l’associazione San Giovanni apostolo del quartiere Cep-Cruillas, e l’associazione Yolk, che gestisce un centro sportivo di comunità in via dell’Arsenale e accoglie i ragazzi del quartiere. Alla consegna parteciperanno il presidente del Palermo calcio, Dario Mirri; il vescovo Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana; il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, e la direttrice dell’Uepe Sicilia (Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna), Anna Internicola.

Per sostenere le attività del progetto ‘Spazio Acrobazie’ puoi donare a Associazione Ruber.Contemporanea C.F. 97308750823;

Iban: IT33R0306909606100000135898

Causale: donazione a sostegno del progetto Spazio Acrobazie.

Il ricavato della palla e delle donazioni è destinato interamente all’intervento artistico nel giardino dell’Istituto Penale per minorenni Malaspina previsto nell’estate del 2024. Per maggiori informazioni scrivi a: info@rubercontemporanea.it

Spazio Acrobazie

Spazio Acrobazie, sostenuto da Fondazione Sicilia e Fondazione con il sud, utilizza l’arte e la creatività come occasione di formazione, di riqualificazione degli spazi detentivi e come formula produttiva in grado di migliorare l’immagine e il posizionamento di quanto prodotto dal sistema penitenziario, coinvolgendo gli artisti Francesco Arena, Flavio Favelli, Stefania Galegati, Paolo Gonzato, il duo Genuardi/Ruta, Marzia Migliora, Andrea Sala e Francesco Simeti nella Casa di Reclusione Calogero Bona – Ucciardone, nell’Istituto Penale per Minorenni Malaspina e con l’utenza in carico all’Uepe Sicilia, Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna, sede di Palermo.

Inoltre, ‘Spazio Acrobazie’ si occupa di innovazione sociale e di welfare culturale, attraverso la cultura contemporanea come strategia di progettazione e di comunicazione promuove l’inclusione sociale, le pari opportunità, lo sviluppo economico e la responsabilità sociale d’impresa all’interno di istituzioni profit e no profit.

