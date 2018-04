Gli agenti portati in ospedale

Un detenuto in uno dei padiglioni del carcere Ucciardone a Palermo si è scagliato contro due agenti della polizia penitenziaria.

Il detenuto italiano M.G. di 44 anni, senza un motivo si è scagliato contro due agenti in servizio nella mattinata di oggi nella sezione 9.

In mese fa lo stesso uomo ha già aggredito altri quattro agenti, sempre nella stessa sezione, anche in quel caso gli agenti sono stati medicati in ospedale.

“Non è la prima volta che gli agenti subisco aggressioni gratuite da parte dei detenuti, Basta. – dice Maurizio Mezzatesta segreteria regionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria – Non tolleriamo più situazioni del genere, siamo poliziotti e pretendiamo rispetto e più sicurezza”.