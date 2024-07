La denuncia del garante di detenuti

“Un detenuto di 45 anni nel carcere Ucciardone con un forte dolore al petto ha fatto il giro dei pronto soccorso a Palermo la scorsa notte senza che nessuno lo prendesse in carico. Trasportato dai sanitari del 118 non è riuscito a entrare in nessuno delle aree di emergenza”. La denuncia è del garante dei detenuti Pino Apprendi.

La denuncia di Apprendi

“Il detenuto alle tre di notte è stato visitato da un medico del 118. Dopo la visita il medico lo ha portato in ospedale per alcuni accertamenti clinici. Qui comincia il folle tour ospedaliero – aggiunge Apprendi – Prima tappa al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, non si riesce a sapere perché non lo ricoverano. Poi arriva all’ospedale Civico, il paziente non lo prendono in carico perché il sistema informatico non funzionava, terza tappa all’ospedale Policlinico, qui resta due ore senza che viene preso i in carico e non viene eseguito nessun esame.

Critiche al sistema sanitario

Infine quasi alle 9 torna all’ospedale Civico perché il servizio informatico aveva ripreso a funzionare e quindi lo hanno ricoverato per i dovuti accertamenti. Chiaramente è capitato ad un detenuto ma poteva capitare a ciascuno di noi e per fortuna il detenuto era in una ambulanza medicalizzata ben assistito dal personale del 118. Ma può fregiarsi di paese civile, una Regione e un’Asp che mantengono questa sanità?”

Detenuto dell’Ucciardone morto, poco dopo scatta la protesta in una sezione

Un detenuto è morto nei giorni scorsi nel carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone per arresto cardiaco all’ottava sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno fatto di tutto per salvare il detenuto. Lo comunica il segretario regionale del Fsa Cnpp Maurizio Mezzatesta. Poco dopo è scattata una protesta alla nona sezione. “Per futili motivi i detenuti hanno devastato le suppellettili delle proprie stanze riversandoli sul corridoio della sezione e hanno tentato appiccare il fuoco – continua Mezzatesta – I due eventi non sono correlati. E’ professionalmente faticoso e umiliante lavorare negli Istituti penitenziari in queste condizioni per fortuna non si registrano feriti tra il personale. Tutta la nostra solidarietà al personale di polizia penitenziaria intervenuto, in entrambi gli episodi ove ha espresso immensa professionalità. Da tempo il Cnpp chiede lo stato d’emergenza delle carceri e carceri sicure”.