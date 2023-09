Scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria nel carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone a Palermo ha trovato 300 grammi tra hashish e cocaina.

Un detenuto di ritorno da permesso premio è stato controllato dagli agenti che si erano insospettiti dagli atteggiamenti dell’uomo.

Un intuizione che ha portato al sequestro della droga e alla denuncia del detenuto.

Un plauso arriva, dalla segreteria regionale Cnpp, al personale in servizio nel vecchio carcere borbonico, in quello di Caltagirone e di Catania che si sono contraddistinti nell’ultima settimana nel ritrovamento di sostanze stupefacenti ed oggetti non consentiti.