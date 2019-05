Tredici sanzioni della polizia municipale palermitana

L’autista di un autocarro è stato sorpreso dalla polizia municipale di Palermo mentre trasportava alcune turbine e motori di imbarcazioni. Il controllo è costato caro al conducente a cui è stata elevata una multa di oltre 4 mila euro poiché era in possesso di una licenza di trasporto per prodotti surgelati ittici e alimenti freschi e quindi, non poteva trasportare qual genere di materiali. Oltre alla sanzione, all’autista gli agenti della polizia municipale hanno disposto il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Il controllo da parte della polizia municipale rientra nell’ambito di interventi congiunti con il Centro Mobile di Revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comitato Albo Trasportatori, nella postazione allestita in piazza John Lennon ieri mattina. In tutto gli agenti hanno controllato 10 mezzi pesanti, di cui 8 autoarticolati con relativi rimorchi e 2 autocarri.

I tir che transitano in viale Regione Siciliana vengono convogliati dalle pattuglie verso il Centro Mobile per i controlli finalizzati alla tutela della sicurezza stradale. Oltre alla regolarità tecnica e amministrativa della documentazione delle merci, vengono accettati i tempi di guida e di riposo dei conducenti, le condizioni secondo la normativa Adr per il trasporto su strada di merci pericolose e la normativa Atp sul trasporto refrigerato a temperatura controllata di derrate alimentari.

Dagli accertamenti del nucleo “Controllo Mezzi Pesanti” è emerso che soltanto un tir era in regola; il bilancio è di 13 sanzioni, di cui 5 per mancanza di documentazione a bordo, 4 per dispositivi mal funzionanti, 1 per rimorchio non conforme alle prescrizioni, 1 per omessa revisione, 1 per mancanza della documentazione relativa al cronotachigrafo, 1 per il trasporto di merce non consentita dalla licenza.