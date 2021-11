La cerimonia il 9 novembre a Villa Niscemi

Il campione del mondo 2021 di canoa, K1 200 mt, Andrea Di Liberto, riceverà, insieme con altri atleti siciliani, un riconoscimento per il suo impegno sportivo che tiene alti i colori della nostra terra.

Domani a Villa Niscemi la cerimonia

La cerimonia si terrà domani, martedì 9 novembre, alle 18.30, a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo.

A premiare il giovane campione del mondo che ha conquistato l’iride lo scorso settembre alla kermesse di Copenaghen, in Danimarca, sarà il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che consegnerà un riconoscimento anche l’allenatore di Di Liberto, Mimmo Lo Monaco.

Alla cerimonia interverranno anche Manlio Messina, assessore regionale allo Sport; Paolo Petralia Camassa, assessore allo Sport del Comune di Palermo; Luciano Buonfiglio, presidente di Federcanoa Italia; Oreste Perri, commissario tecnico Canoa Italia; Ezio Caldognetto, allenatore della nazionale canoa Italia; il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; Pasqualino Monti, presidente dell’autorità portuale di Palermo; Alessandro Albanese e Nunzio Reina, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera di Commercio Palermo ed Enna; Giuseppe Todaro, presidente dei servizi portuali di Palermo.

Premiati anche Schera e Burgo

Nel corso dell’evento saranno premiati anche Andrea Schera e Samuele Burgo e riconoscimenti saranno dati agli atleti e all’allenatore Lo Monaco anche dall’assessore Regionale allo Sport e dal presidente del Trinacria.

Andrea Domenico Di Liberto, che è anche campione europeo 2021 K2 200 mt in coppia con Manfredi Rizza (di origini palermitane e medaglia d’argento olimpica K1 200 mt a Tokyo), quest’anno ha mancato solo per pochi decimi la qualificazione alle Olimpiadi ma ha vinto un titolo mondiale e uno europeo.

Ricordiamo che l’Italia della canoa non vinceva un titolo mondiale da 20 anni: l’ultimo lo aveva conquistato Josefa Idem nel 2001 a Poznan, in Polonia e l’ultimo atleta uomo italiano era stato Antonio Rossi nel 1998 a Szeged, in Ungheria.

Prossimo obiettivo, i mondiali universitari

Andrea Di Liberto, studente di Ingegneria all’Università di Palermo, parteciperà a Bydoszcz, in Polonia, ai campionati mondiali universitari di canoa.