giuseppe lo cicero è il nuovo presidente di anaepa provinciale

Giuseppe Lo Cicero è il nuovo presidente di Anaepa Palermo. La categoria degli edili di Confartigianato Imprese Palermo ha eletto all’unanimità Lo Cicero che sarà coadiuvato, nel direttivo, da Sebastiano Zafonti e Antonino Salvaggio.

Gli obiettivi sui quali lavorare

Tra gli obiettivi della nuova squadra, anche la costituzione di una rete di imprese nel settore delle costruzioni, una campagna di sensibilizzazione delle responsabilità civili e penali mirata ai committenti di opere pubbliche e private a maggior tutela del lavoro regolare, l’istituzione di un prezziario specifico per la realizzazione di opere di edilizia privata. E ancora, in cantiere, altre iniziative finalizzate a sostenere il settore in un momento economico gravato dalla crisi dovuta al blocco dei crediti fiscali e non solo.

Nel settore delle costruzioni in bilico occupazione e investimenti

Con lo stop allo sconto in fattura e alla cessione crediti, infatti, sono in bilico occupazione e investimenti nelle Costruzioni.

A Palermo e provincia a rischio oltre 2300 lavoratori

Basti pensare che a Palermo e in provincia sono a rischio 2320 occupati in micro e piccole imprese, per inesigibilità dei crediti d’imposta incagliati per bonus edilizi.

Rafti: “Per l’edilizia periodo molto difficile e delicato”

“Il mondo dell’edilizia sta attraversando un periodo molto difficile e delicato – ha detto il segretario di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti –. Il settore è preoccupato e soprattutto versa in enormi difficoltà. In un momento in cui la nostra associazione sta rinnovando i presidenti delle varie categorie, era indispensabile formare per le Costruzioni, una squadra attiva e attenta alle necessità di tutti i nostri associati”.

“Rispristinare cessione crediti”

Duemila nuove assunzioni a rischio a Palermo nel settore delle costruzioni, circa la metà dei cantieri in città fermi, tassi di interesse in alcuni istituti bancari già in crescita. Gli stop and go normativi sull’utilizzo dei bonus edilizia e riqualificazione energetica, cha hanno portato adesso alla decisione di limitare la cessione del credito ad una sola volta, stanno mettendo in ginocchio le imprese edili e tutte quelle dell’indotto, come impiantisti e serramentisti.

L’allarme di Confartigianato Imprese

L’allarme è stato lanciato il 7 febbraio nella sede di Confartigianato Imprese Palermo.

Fondamentale anche la testimonianza di alcune imprese che hanno preso parte alla conferenza stampa.

A Palermo quasi 5mila imprese del settore ed oltre 12mila addetti

Nel territorio di Palermo e della provincia, le imprese delle costruzioni sono quasi cinquemila di cui la metà artigiane. E danno lavoro a oltre 12mila addetti.

In questi giorni, per scongiurare conseguenze ancora peggiori, Confartigianato ha lanciato in tutta Italia la campagna “Sbloccare la cessione dei crediti per garantire crescita e lavoro” nella quale indica i 10 motivi per correggere l’articolo 28 del Dl Sostegni ter, eliminando le restrizioni alla cessione dei crediti fiscali per l’utilizzo del superbonus e prevedendo controlli efficaci contro le truffe.

