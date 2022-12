La lettera del coordinatore seniores della Sicilia Orientale

Lascia il partito e spara una bordata all’indirizzo di Gianfranco Miccichè.

Lui il coordinatore della Sicilia Orientale per i seniores di Forza Italia, Attilio Sigona. Nell’annunciare le dimissioni dall’incarico Sigona va dritto allo scontro frontale con il leader siciliano Gianfranco Miccichè.

“Dopo svariati anni di adesione al gruppo e di lavoro, vista l’immutabile situazione siciliana dal 94 in poi con un partito affidato a Miccichè che non dà spazio se non ai compagni di merende, – dice Sigona – tenuto conto che aver servito Forza Italia con forza, costanza, impegno non ottiene riconoscimenti di alcun genere, dichiaro le mie dimissioni da coordinatore della Sicilia Orientale e lascio il gruppo”.

“Non ho rimpianti per avere servito il partito – tiene a precisare Attilio Sigona – ma mi sento frustrato dal vederlo morire lentamente per una scriteriata gestione sempre in mano ai soliti ignobili personaggi”. E ringrazia il senatore Enrico Pianetta, “rara persona dedita al partito, a cui non lesina impegno e sforzi, al solito non adeguatamente riconosciuti. Resterà forte l’amicizia con lui – conclude Sigona – persona meritevole e degnissima”. Infine “un saluto a tutti gli amici delle varie regioni con cui per anni ho condiviso lavoro e fiducia in Forza Italia. A 77 anni non consento più a nessuno di prendermi per i fondelli”.