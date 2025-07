La storia di Giuseppe Failla di Castelbuono

Il tribunale del Lavoro di Termini Imerese ha condannato l’Inail al risarcimento previdenziale in favore della vedova di Giuseppe Failla, dipendente del Comune di Castelbuono (Pa), scomparso a 64 anni per mesotelioma pleurico, un cancro devastante causato dall’esposizione all’amianto. Alla vedova sarà ora corrisposta una rendita mensile, oltre agli arretrati e alle maggiorazioni del fondo vittime dell’amianto. Giuseppe Failla ha lavorato 33 anni: prima nell’ambito ambientale, poi nei settori manutentivi e amministrativi del Comune.

Per oltre vent’anni ha provveduto alla salvaguardia dell’ambiente (acqua, suolo, atmosfera), con gestione del servizio di raccolta e discarica dei rifiuti solidi urbani, tra cui quella di “Santa Lucia” e quella di “Cassanisa”, lavorano tra rifiuti pericolosi, spesso contenenti amianto, in siti contaminati e magazzini comunali fatiscenti, come l’ex cineteatro “Le Fontanelle” dove le coperture in eternit erano in evidente stato di degrado, svolgendo regolarmente sopralluoghi, delimitazioni di aree e classificazioni dei materiali pericolosi.

Più volte fu nominato responsabile per la gestione di eternit abbandonato, con esposizioni documentate e dirette a polveri di amianto, senza adeguate tutele. Nel 2018, la diagnosi: mesotelioma pleurico. L’Inail nega la malattia professionale. Pochi mesi dopo, nel gennaio 2019, Failla muore. La moglie e il figlio assistiti dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto. Hanno iniziato questa battaglia che adesso ha un primo risultato.

“Questa sentenza è una vittoria della giustizia che restituisce dignità non solo a Giuseppe Failla, ma a tutte le vittime del lavoro: uomini e donne che, pur avendo servito lo Stato e le proprie comunità, sono stati dimenticati, esposti a rischi evitabili, lasciati soli davanti alla malattia e, troppo spesso, alla morte – commenta Bonanni, che sottolinea: “quella di Giuseppe è l’ennesima storia di una morte silenziosa e ingiusta: un mesotelioma causato dall’amianto lo ha strappato alla vita in pochi mesi. Ma il dolore non si è fermato alla diagnosi.

Lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare anche l’ostinato rifiuto dell’Inail che, invece di tutelare i lavoratori, si rifugia dietro dinieghi ignorando i loro diritti e costringendo i familiari a estenuanti battaglie legali. Ancora una volta, non è l’istituzione preposta a garantire giustizia, ma un tribunale. È inaccettabile. L’Osservatorio Nazionale Amianto continuerà a lottare finché ogni vittima avrà il riconoscimento che merita e ogni famiglia il risarcimento che le spetta”.