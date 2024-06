Un gruppo di giovani la scorsa notte hanno aggredito alcuni dipendenti del locale Ballarak alla Magione a Palermo. Non si conosce il motivo dell’aggressione, forse qualcuno dei giovani era alquanto alticcio, sta di fatto che è dovuta intervenire la polizia per cercare di riportare la calma.

Anche in questo dopo l’aggressione il branco, formato da una decina di ragazzi, è fuggito via non appena si è accorto dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di quanti si trovavano nel locale comprese le vittime dell’aggressione.

Anche in questo caso per ritrovare il branco saranno fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Giovane di 20 anni aggredito nei pressi di una discoteca a Palermo

Un giovane di 20 anni è stato aggredito nei pressi del Country la scorsa notte. Il giovane è stato colpito e un gruppetto di ragazzi è fuggito poco dopo lasciando il ventenne nei pressi della discoteca.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando per cercare di risalire ai giovani che lo hanno picchiato.