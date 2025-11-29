Si completano gli organi politici del Pd della provincia di Palermo. A farlo è stata la riunione, nei locali di via Bentivegna a Palermo, della direzione provinciale del Pd.

“La Segreteria provinciale del Partito Democratico di Palermo – si legge in una nota ufficiala – esprime la propria soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della relazione politica della Segretaria integrata dagli spunti emersi durante il dibattito. Approvati anche il Regolamento finanziario e la composizione del Comitato di Tesoreria di cui fanno parte Antonino Musca, tesoriere, Magda Culotta, Giuseppe Fiasconaro , Giuseppina Altamore e Stefano Poce”.

Completati gli organismi democratici del partito

Con questo l’ultimo adempimento vengono completati gli organismi che sovrintendono alla vita democratica della Federazione provinciale di Palermo . Un passaggio che non rappresenta soltanto un atto formale, ma che testimonia una rinnovata volontà di unità, maturata attraverso un confronto serio, partecipato e costruttivo, capace di valorizzare la pluralità delle sensibilità presenti nel Partito.

Teresa Piccione “Confermata la qualità della nostra proposta politica”

“Questa Direzione – afferma la Segretaria – ha confermato la qualità della nostra proposta politica e la determinazione di tutte e tutti a lavorare insieme. Il PD di Palermo è pronto a tornare protagonista, con una visione chiara e condivisa per il futuro della città e della provincia”.

Il dibattito salutato con soddisfazione

Il dibattito ha offerto contributi rilevanti che hanno delineato un percorso politico ambizioso e concreto, pienamente coerente con le priorità indicate dalla Segretaria nazionale Elly Schlein: diritti e inclusione sociale, lavoro e sviluppo sostenibile, politiche giovanili, tutela dell’ambiente, contrasto alle disuguaglianze, difesa della legalità, qualità dei servizi pubblici e rilancio dei territori.

Con questo spirito, il Partito Democratico di Palermo conferma il proprio impegno a proseguire nel percorso di ascolto, partecipazione e apertura, con l’obiettivo di tornare a essere un riferimento autorevole e inclusivo nello scenario politico territoriale, pronto a costruire alleanze per vincere la sfida delle amministrative di primavera .