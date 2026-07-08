Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina nel centro Asp in via Arcoleo a Palermo.

L’uomo è stato ferito e soccorso dai sanitari del 118.

Francesco Paolo Sutera dirigente medico dell’Asp che si occupa della fornitura dei presidi è stato ferito da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche.

Il medico aveva controllato la pratica e aveva fatto notare che mancava una documento per dare corso alla fornitura. L’uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato.

Il medico ha cercato di scappare quando è stato raggiunto e ferito alla spalla e al volto. L’aggressore sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti.