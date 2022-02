Ospite della trasmissione Sergio Marino, l'assessore al Bilancio

Un disastro finanziario in comune. E’ questo il tema della puntata odierna di Casa Minutella. Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il piano di riequilibrio finanziario. Una manovra da quasi 800 milioni di euro. Per ripagare questa manovra serviranno venti anni. In attesa che il piano venga approvato dal governo nazionale e dalla Corte dei Conti, le polemiche sono esplose. Imprenditori, commercianti e cittadini, già messi a dura prova dalla crisi economica causata dalla pandemia, rischiano di pagare un prezzo altissimo, e potenzialmente letale, per la scelta finanziaria dell’amministrazione comunale.

Perché un disastro finanziario in comune?

Le previsioni parlano di una manovra lacrime e sangue. E’ previsto il raddoppio dell’addizionale Irpef comunale, che potrebbe arrivare a sfondare il tetto dell’1,70 per cento. Sono anche previsti aumenti tariffari nei servizi erogati ai cittadini.

Casa Minutella affronterà la crisi economica del Comune di Palermo con politici, manager pubblici, imprenditori e sindacalisti. A rappresentare la parte politica ci saranno l’assessore al Bilancio Sergio Marino e il presidente del consiglio comunale cittadino Totò Orlando e il consigliere Fabrizio Ferrandelli. Per il mondo delle imprese, prenderà parte al talk show Andrea Peria, vice presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. La giunta sarà rappresentata da Sergio Marino, l’assessore al Bilancio di Palazzo delle Aquile. Massimo Minutella darà voce anche al sindacato, con Nicola Scaglione e Gianluca Cannella della CSA. Per affrontare un tema così delicato, al fianco di Minutella, siederà Manlio Viola, direttore di Blogsicilia. Da settimane, il “giornale online” dei siciliani sta raccontando “minuto per minuto” quello che accade al Comune di Palermo con report approfonditi, inchieste, servizi video e analisi.

