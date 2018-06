La denuncia del consigliere Igor Gelarda

Una discarica di amianto molto pericolosa nel cuore di piazza Giulio Cesare. Tettoie in amianto, edifici pericolanti e rifiuti di ogni genere.

Si presenta così il parcheggio di piazza Giulio Cesare, nell’area che accoglie l’Anagrafe, dove tra qualche settimana entrerà in vigore il piano approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale e che prevede la realizzazione di strisce blu e soste a pagamento in cinque zone della città.

Da via Belgio a piazzale De Gasperi Nord, De Gasperi Sud, Mondello via Saline fino a giungere alla centralissima stazione centrale.

Il “nuovo” parcheggio che si trova proprio al confine del varco d’ingresso della Ztl, ospiterà nei 70 posti disponibili fino a 700 macchine al giorno. I

l consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle lancia l’allarme: “Questa struttura è estremamente carente sotto vari punti di vista. Se proprio il Comune vuole fare pagare questo ulteriore fardello ai palermitani, almeno la zona venga subito pulita e bonificata”.

“A seguito di una segnalazione fattami da cittadini ho constatato personalmente lo stato di degrado e di sporcizia del parcheggio comunale Piazza Giulio Cesare, antistante gli uffici comunali – dice Gelarda – Questo è uno di quei parcheggi, con una capienza di circa 70 autovetture, che il comune a ha già stabilito di far diventare a pagamento. Piuttosto che trovare nuovi spazi di sosta, e aumentare i mezzi pubblici, il comune risolve la carenza di parcheggio mettendo quei pochi che ci sono a pagamento.

Con un ennesimo balzello per i cittadini palermitani.

Senza porsi neanche il problema se le strutture che a breve pagheremo siano adeguate. Come questo di Piazza Giulio Cesare che si trova in condizioni pietose con cumuli di spazzatura, con dei corpi bassi a rischio di crollo, nonché la presenza rifiuti come, un frigorifero, un fusto di benzina. La differenza tra una tassa ed un balzello sta proprio in questo. Alla tassa corrisponde un servizio a favore del cittadino, mentre il balzello serve solo per arricchire le tasche di chi lo incassa.

Come in questo caso, dato che si tratta di un luogo abbandonato a sé stesso, nonostante le richieste di intervento fatte dai dirigenti responsabili dell’area. Chiediamo l’immediata Bonifica e pulizia di tutta la zona, e che il parcheggio resti gratuito. In tal senso ho già presentato interrogazione consiliare. Sì pensi piuttosto ad aumentare in maniera molto forte la presenza dei bus nell’aria di via Roma, questo serve ai cittadini”.