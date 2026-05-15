Inizia oggi la discesa dei Ministri e dei capi di partito da Roma per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative in provincia di Palermo. Una chiusura che in Sicilia viene anticipata di qualche giorno rispetto al silenzio elettorale almeno per Fratelli d’Italia. In vista della chiusura della campagna per i candidati sindaci nella provincia di Palermo sono state organizzate, dal coordinamento provinciale e dal commissario regionale Luca Sbardella, una serie di visite che iniziano oggi, venerdì 15 maggio.

Si comincia da Castronovo di Sicilia

Gli onorevoli Luca De Carlo e Marco Cerreto saranno a Castronovo di Sicilia, oggi, alle ore 10. Il capo gruppo di FdI al Senato Lucio Malan, sarà, poi, a Termini Imerese alle ore 18, mentre alle ore 20.30 sarà a Villabate.

La prossima settimana

La prossima settimana, nella giornata di lunedì arriverà, alle ore 12, a Termini Imerese il Ministro Adolfo Urso. Nella stessa giornata a Carini, alle ore 18, sarà presente il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli.

A concludere gli eventi sarà, martedì 19, il ministro Tommaso Foti che si recherà a Termini Imerese alle ore 21.

Al tour parteciperanno e interverranno i parlamentari europei, nazionali, regionali, gli assessori regionali della provincia di Palermo e i consiglieri provinciali.

Oggi in Sicilia anche il Ministro dell’Università

Non ha nulla a che vedere con la campagna elettorale, invece la visita di oggi a Palermo del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’esponente di Forza Italia viene a presentare il nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle PMI” istituto dall’Università di Palermo, La cerimonia avverrà congiuntamente con Confartigianato Imprese e la stessa Università degli Studi di Palermo che parla di un percorso formativo innovativo pensato per valorizzare competenze, identità e sviluppo del tessuto produttivo territoriale, baluardo del Made in Italy. Oltre al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, alla cerimonia prenderanno parte il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i l Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e gli assessori regione Edy Tamajo e Mimmo Turano