Le foto postate su Facebook dal Comune

Tre ragazzi hanno distrutto la staccionata in legno del Castello dell’Emiro a Misilmeri. A darne notizia, con tanto di foto, è il profilo Facebook dell’amministrazione comunale. Le foto sono quelle ricavate dalle telecamere posizionate alcuni mesi fa in molti punti strategici del paese per scoraggiare atti vandalici e sporcizia nel territorio.

“Un gioco poco divertente ripreso dalle telecamere nascoste – si legge nel profilo dell’amministrazione – e che ci stanno consegnando i nomi degli autori di questo sciacallaggio”.

Non è la prima volta purtroppo che il Castello dell’Emiro, vanto e simbolo misilmerese è attaccato da questi “energumeni”; più volte e stato distrutto l’impianto elettrico che ha lasciato al buio un gioiello che viene ammirato in tutta la Valle dell’Eleuterio. Per gli autori del gesto vandalico una segnalazione alla Procura per i conseguenti provvedimenti.