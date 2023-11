E' stato costituito un comitato contro i roghi

Nel corso dell’incendio di due giorni fa nel corleonese si è rischiato grosso. Due case sono andate a fuoco e per una serie di coincidenze fortuite, le fiamme alimentate da un fortissimo vento di scirocco, non sono arrivate nel bosco.

I residenti hanno avuto molta paura e si sono costituiti in comitato per chiedere che il presidio della forestale non venga ridimensionato di colpo.

“Due abitazioni sono andate distrutte – dicono dal comitato – diverse altre abitazioni sono state minacciate. A contrastare le fiamme solo i vigili del fuoco e i forestali che avevano a disposizione un mezzo che non funzionava. Quanto successo in questo mese caldo mese di ottobre deve fare comprendere che la stagione degli incendi non termina con l’inizio di autunno. Quindi i mezzi della forestale in centri come Ficuzza o Piana degli Albanesi devono restare in zona non possono essere trasferiti a Palermo”.

I residenti chiederanno un intervento alla Regione per rendere più efficaci e continui gli interventi.

“Questa volta le fiamme non sono arrivate nel bosco di Ficuzza per un miracolo – aggiungono dal comitato – Non possiamo sempre affidarci alla buona sorte. Se le fiamme avanzavano di alcune centinaia di metri con quel vento i danni sarebbero stati decisamente più pesanti”.