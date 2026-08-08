Il Coordinamento Aeroportuale CGIL esprime forte preoccupazione per quanto sta emergendo in relazione all’appalto dei servizi di pulizia dell’aeroporto di Palermo e auspica che ogni circostanza venga accertata con il massimo rigore, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e degli organi inquirenti.

“Qualora accertati, gli episodi di vandalismo e sabotaggio sarebbero di estrema gravità e dovranno essere perseguiti con fermezza. Allo stesso tempo, le lavoratrici e i lavoratori respingono con forza qualsiasi tentativo di associare indiscriminatamente la loro professionalità a tali episodi. Da oltre dieci anni garantiscono un servizio essenziale con competenza e senso di responsabilità e meritano rispetto”, dichiara Giuseppe Panettino, Coordinatore Aeroportuale Cgil.

Il Coordinamento evidenzia inoltre le criticità da tempo segnalate dal personale, tra cui *carichi di lavoro gravosi, continui cambi di turno con scarso preavviso, manutenzione di attrezzature e mezzi che risultano fatiscenti, e condizioni di sicurezza nei mezzi non sempre garantita , aspetti che meritano adeguati approfondimenti.

“Legalità, sicurezza e tutela del lavoro devono procedere insieme. Per questo continueremo a chiedere trasparenza, imparzialità e il rigoroso accertamento dei fatti nelle sedi competenti”, conclude Panettino.