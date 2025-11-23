Lacrime e dolore per la morte del giovane Kevin di Paola. Borgetto è sconvolta per la morte di Kevin Di Paola , il ragazzo di 18 anni rimasto vittima oggi pomeriggio di un terribile incidente sullo scorrimento veloce Palermo Sciacca. La sua è considerata in paese una famiglia perbene e laboriosa. Mamma casalinga, il papà Mario è un fabbro molto apprezzato a Borgetto.

Kevin era al quinto anno di uno degli indirizzi dell’istituto tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico. Studiava con profitto, quest’anno era di maturità e avrebbe voluto continuare gli studi: “Una terribile notizia – scrive in una nota su Facebook l’Itc Dalla Chiesa – oggi ha sconvolto la nostra comunità scolastica. Un nostro studente ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella Palermo Sciacca. In questo momento così drammatico ogni parola risulta superflua. La nostra comunità scolastica si unisce al dolore della famiglia. Riposa in pace caro Kevin”.

“Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Kevin Di Paola – hanno scritto il sindaco di Borgetto Roberto Davì e gli assessori -. Ci stringiamo con affetto al dolore dei suoi genitori, della famiglia e di tutti coloro che gli volevano bene. Vi siamo vicini”. Un ragazzo come tanti che sognava una famiglia, un lavoro sicuro su cui poter contare e che era molto legato alla famiglia. Da poco aveva compiuto i 18 anni, aveva preso la patente e aveva sempre dimostrare di essere un giovane con la testa sulle spalle.

Cosa sia accaduto in quella maledetta strada lo chiariranno i rilievi dei carabinieri, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’impressione comunque è che un’auto abbia sbandato a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia e sia finita nella corsia opposta, un impatto frontale che non poteva essere evitato a cui si è aggiunto successivamente un terzo veicolo che è andato a schiantarsi sulle altre due macchine.

La vittima viaggiava su una Fiat Grande Punto sport, diretta verso Sciacca, che a causa dell’impatto si è ribalta e accartocciata, non lasciando scampo al diciottenne, morto sul colpo. Un’altra ragazza che viaggiava con lui di 20 è in gravi condizioni, trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Intanto si prega per giovane Maria Desire che si trova ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia dopo che ieri è stata trasportata dall’elisoccorso del 118. Le sue condizioni restano critiche per le ferite riportate. La prognosi è riservata.