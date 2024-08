Non si danno pace i parenti di Tonino Nicosia, l’uomo che nella notte di sabato 3 agosto non ha fatto più ritorno a casa. Tonino, mentre tornava da lavoro, ha perso il controllo della sua Honda Sh 300 in via del Fonditore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagheria che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Durante la celebrazione delle esequie svoltesi ieri, 5 luglio, tra le lacrime dei presenti presso la chiesa di San Pietro in via Mattarella, la moglie ha ripetuto: “Me lo hanno ammazzato. Adesso la vita per me non sarà più la stessa”.

Il funerale

I festeggiamenti per il santo patrono di Bagheria si sono trasformati in un momento di lutto per la tragica scomparsa di Tonino Nicosia, 46 anni, deceduto in via del Fonditore. La comunità bagherese è in lutto per la perdita di un uomo stimato e benvoluto.

La famiglia, non convinta della dinamica dell’incidente che ha determinato la scomparsa del quarantaseienne, ha affidato la pratica ad un avvocato. Secondo i familiari, era un conducente prudente e il suo scooter è stato trovato a centinaia di metri dal luogo dell’incidente, dove è presente una telecamera di sorveglianza privata.

L’anniversario di matrimonio

Tonino aveva prenotato una vacanza alle Eolie per festeggiare l’anniversario di matrimonio con la moglie. Il parroco, don Salvatore Pagano, ha rivolto parole di conforto alla famiglia, in particolare al padre Giovanni, rimasto in ginocchio davanti alla bara del figlio per tutta la durata della funzione. “La normalità è che un lavoratore ritorni a casa e trovi i suoi cari, per abbracciarli, ed invece questa volta non è stato così – ha detto Don Pagano – a prescindere da come sono andate le cose, la famiglia ha diritto di sapere la verità”.

Via del Fonditore, Bagheria

Via del Fonditore, conosciuta dagli anziani bagheresi come la strada delle “Armuzze sante” per la presenza di un’antica edicola votiva, è teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Negli scorsi mesi, l’amministrazione comunale ha cercato di regolamentare il traffico con l’installazione di alcuni blocchi spartitraffico all’incrocio con via Filippo Buttitta e via Oleandri.

Like this: Like Loading...