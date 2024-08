Incidente mortale a Bagheria. La scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Ficarazzi a Bagheria è morto Antonio Nicosia, 46 anni che ritornava dal lavoro. L’uomo ha perso il controllo dello scooter Honda 300 Sh finendo sull’asfalto.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e hanno trasportato Nicosia alla guardia medica dove è morto poco dopo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bagheria.

Sono in corso indagini per stabilire se qualcuno ha speronato il motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo.

I funerali si svolgeranno domani lunedì 5 agosto, alle ore 11 nella chiesa di San Pietro a Bagheria.

Incidente mortale a Castelbuono, auto in dirupo muore il marito ferita la moglie

Incidente mortale la scorsa notte a Castelbuono. Una Nissan Micra con a bordo marito e moglie è finita in un dirupo in contrada Ponte Secco.

I due sono rimasti incastrati tra le lamiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cefalù per estrarre gli automobilisti. Per il marito di 90 anni alla guida Giuseppe Antista non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo.

I sanitari del 118 intervenuti hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La moglie di 85 anni è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Scontro sulla Palermo Agrigento, donna di 36 anni gravissima in ospedale

Incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nello scontro tra due auto una giovane di 36 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri per accertare le responsabilità dello scontro. L’altro automobilista coinvolto nello scontro è rimasto illeso.

Incidente sulla Palermo Catania cinque feriti

Incidente sulla Palermo Catania con cinque feriti. L’auto è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. I sanitari hanno soccorso i cinque automobilisti e trasportati in ospedale. Lo scontro è stato all’altezza di Petralia Sottana. Sono arrivati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.