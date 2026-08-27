Verrà effettuata domani nell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, l’autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di quattro anni di Palermo morta per difterite il 20 agosto scorso.

La piccola, come hanno riferito i genitori e come poi è stato accertato, non era vaccinata. I genitori sono indagati per omicidio colposo. La coppia ha denunciato gli ospedali che hanno avuto in cura la piccola.

Positivo anche il cuginetto

Le indagini molecolari condotte sul ceppo batterico isolato da tampone faringeo del paziente affetto da sospetta difterite respiratoria, cugino della bimba di quattro anni deceduta per la malattia, hanno confermato l’identificazione della specie C. diphtheriae e la presenza del gene della tossina difterica. Lo dice l’istituto superiore di Sanità.

“Dai referti del laboratorio dell’ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza, mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi” afferma l’Iss.

Open day per le vaccinazioni a Palermo e provincia

Un intero fine settimana dedicato alle vaccinazioni per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi dell’Asp di Palermo. Nel fine settimana i seguenti centri saranno aperti in modalità open day (con accesso diretto senza alcuna prenotazione), dalle ore 8.30 alle 14.30, per consentire alle famiglie di effettuare le vaccinazioni: Casa del Sole (via Luigi Sarullo 19, Palermo) sabato 29 agosto; Pietratagliata (via Crocifisso a Pietratagliata 50, Palermo) sabato 29 e domenica 30 agosto; Massimo D’Azeglio (Via Massimo D’Azeglio 6A, Palermo) sabato 29 e domenica30 agosto; Pallavicino (via Spata 25, Palermo) sabato 29 e domenica 30 agosto; Bagheria (Piazza Lizst 32/34, Bagheria) sabato 29 e domenica 30 agosto; Misilmeri (corso Gaetano Scarpello 53, Misilmeri) sabato 29 e domenica 30 agosto; Partinico (via Siracusa 2, Partinico) sabato 29 e domenica 30 agosto; Carini (Piazza San Francesco 1, Carini) sabato 29 e domenica 30 agosto; Corleone (Corso dei Mille 2, Corleone) sabato 29 agosto; Lercara Friddi (via Delle Rose, 32, Lercara Friddi) sabato 29 agosto.

L’iniziativa si inserisce nelle attività messe in campo dall’Asp nell’ambito dell’emergenza difterite e nella campagna di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione e del rispetto del calendario vaccinale. A partire da domani (dalle 12 alle 18) sarà inoltre operativo un nuovo centro vaccinale allo Zen, in via Einaudi 26, per ampliare ulteriormente i punti di accesso alla vaccinazione e rispondere alla crescente richiesta registrata in questi giorni. Il centro dello Zen sarà aperto anche sabato 29 e domenica 30 agosto dalle 8.30 alle 14.30. “I numeri di questi giorni ci dicono che c’è una crescente attenzione dei cittadini verso la vaccinazione –dice il direttore generale dell’Asp, Alberto Firenze – abbiamo scelto di trasformare questa attenzione in un’opportunità concreta, ampliando l’accesso ai nostri centri e aprendo straordinariamente anche sabato e domenica. L’obiettivo è facilitare le famiglie, soprattutto quelle che devono avviare o completare il ciclo vaccinale dei propri figli, e garantire a tutti la possibilità di verificare e aggiornare la propria situazione vaccinale. La vaccinazione deve essere un gesto consapevole e ordinario, nel rispetto del calendario previsto. Ringrazio gli operatori dell’Asp che in questi giorni stanno sostenendo un impegno straordinario per rispondere alla maggiore richiesta e garantire il servizio in tutti i territori”.

Vaccinazioni, a Palermo + 60% in 10 giorni rispetto a stesso periodo del 2025

Dal 17 agosto a oggi, nei centri vaccinali dell’Asp sono state effettuate complessivamente 9.745 vaccinazioni, rispetto alle 6.085 somministrazioni effettuate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 60%. Particolarmente significativa è la crescita delle somministrazioni di vaccino esavalente, che dal 17 agosto a oggi sono state 1.318, rispetto alle 776 dello scorso con un incremento del 70%. Lo comunica l’Asp di Palermo. Delle 1.318 dosi di esavalente somministrate, 420 sono prime dosi, 421 seconde dosi e 444 terze dosi, a conferma di una richiesta che riguarda sia l’avvio dei cicli vaccinali sia il loro completamento. La crescita delle vaccinazioni si inserisce in un andamento già positivo registrato nei primi sei mesi dell’anno. Al 30 giugno 2026 erano state somministrate 13.276 dosi di vaccino esavalente, 360 in più rispetto alle 12.916 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 2,7%.