Le strade chiuse e i divieti di sosta

Domenica 1° novembre il parco della Favorita di Palermo chiude alle auto e si riempie di laboratori per bambini, sport, concerti, mezzi delle forze dell’ordine e screening gratuiti. Torna La Domenica Favorita, alla settima edizione: le attività sono tutte gratuite e si concentrano nella mattinata, per lo più tra le 9 e le 13.30, in cinque aree del parco. Il programma completo è pubblicato sul sito della manifestazione.

Le strade chiuse e i divieti di sosta

Per la manifestazione l’ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha firmato un’ordinanza. Dalle 8.30 alle 14.30 sono chiusi al transito:

viale Diana e viale Ercole ;

e ; Case Rocca, nel tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

le strade di collegamento tra viale Diana e viale Ercole, all’altezza del piazzale dei Matrimoni;

il tratto interno del parco tra la Fontana d’Ercole e via Duca degli Abruzzi;

viale Margherita di Savoia, tra via Mater Dolorosa e il cancello Giusino.

Dalle 7 alle 15 scatta il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, lungo i viali e le strade di collegamento. Dentro il parco gireranno tre navette Amat e i ciclisti potranno usare solo i percorsi ciclabili individuati. L’Amat modificherà anche i percorsi delle linee che di solito passano da viale Diana e viale Ercole.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di forze dell’ordine, soccorso, protezione civile, Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, amministrazione comunale e organizzazione. I residenti di via San Bosio e via Paolo Giaccone potranno raggiungere casa con percorsi alternativi. In piazza Niscemi sono previsti posti auto per disabili.

Il 1° novembre, a Palermo, è anche il giorno dei cimiteri: secondo gli organizzatori il piano tiene conto del traffico diretto verso il cimitero dei Rotoli e verso la Fiera dei Morti alla Fiera del Mediterraneo, il cui accesso principale è da piazza Cascino.

Screening gratuiti dell’Asp senza prenotazione

A Villa Niscemi, dalle 9 alle 13.30, l’Asp di Palermo porta il programma «Stiamo in salute». Senza prenotazione e gratis si possono fare:

lo screening del tumore della mammella , dai 50 ai 69 anni;

, dai 50 ai 69 anni; lo screening del collo dell’utero , dai 24 ai 64 anni;

, dai 24 ai 64 anni; lo screening del colon-retto , dai 50 ai 69 anni;

, dai 50 ai 69 anni; i test per epatite C, sifilide e Hiv;

la consultazione dell’anagrafe vaccinale;

gli screening visivi e logopedici per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Nello stesso spazio ci saranno l’Admo Sicilia, per le iscrizioni al registro dei donatori di midollo osseo, e il Centro regionale trapianti, per raccogliere le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Fasted Palermo propone invece giochi per spiegare la talassemia ai più piccoli. Debutta anche «Una domenica fuori», progetto pilota di Samot Ets: permette ai pazienti assistiti di passare la mattinata al parco con i familiari, con il supporto assistenziale necessario.

Bambini e famiglie a Villa Niscemi

Dalle 10 alle 13 MiniMupa e le associazioni del settore infanzia organizzano a Villa Niscemi laboratori a rotazione: giocoleria, origami, yoga per bambini, due spettacoli e giochi campestri. La libreria Capoverso porta albi illustrati e un breve spettacolo di burattini in inglese, mentre le volontarie di ComPa Aps leggono ad alta voce. I ragazzi della Yellow School, accademia per l’autonomia e la formazione, guidano laboratori creativi a tema Halloween per bambini dai 3 anni in su. I bambini devono essere accompagnati dai genitori.

Sport al Campo Ostacoli, pattinata e biciclettata

Al Campo Ostacoli, dalle 9 alle 13.30, il Mondello Sport Festival coordina le prove di basket, volley, rugby, calcio a 5, fitness e simulatori di vogata, oltre a ginnastica dolce e Tai Chi per gli over 65. Per i 100 anni del Circolo del Tennis Palermo viene allestito un campo dove i ragazzi dai 4 ai 13 anni possono provare con gli istruttori. L’Acsi organizza percorsi ludico-motori anche per bambini e ragazzi con disabilità, mentre la Asd Ripartiamo in Sella propone attività con i cavalli per i ragazzi con disabilità intellettive.

Due gli appuntamenti su ruote:

la pattinata della Asd Roller Academy parte all’inizio di viale Diana, lato ingresso Bowling: alle 10 i principianti, alle 11 gli esperti, con ginocchiere, polsiere e casco obbligatori;

della Asd Roller Academy parte all’inizio di viale Diana, lato ingresso Bowling: alle 10 i principianti, alle 11 gli esperti, con ginocchiere, polsiere e casco obbligatori; la biciclettata di M.T. Bears ha raduno alle 10.30 e partenza alle 11 da piazza Vittorio Veneto, con arrivo alla Palazzina Cinese. Si partecipa con la propria bici, con casco e campanello obbligatori.

A Villa Niscemi si ritrovano anche due gruppi di social running, Amunì e Toro Training Club.

Concerti e musica nel parco

A Casa Natura canta il coro cittadino «InCanto per Palermo» della Fondazione Teatro Massimo, diretto da Vincenzo Marino. Tra Villa Niscemi e i viali vicini, dalle 10.30 alle 11.30, sfila la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri. Alle 11 parte da Villa Niscemi la Marching Band della Massimo Kids & Youth Orchestra; alle 11.30 tocca al Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. A mezzogiorno si esibiscono il Waves Saxophone Ensemble del Conservatorio Scarlatti, diretto da Luigi Sollima, e la Brass Marching Band del Brass Group. Al Museo Pitrè sono in programma il coro Canta Rei alle 10.30 e, dalle 11, una performance di action painting di Walter Maria Padao.

Forze armate e forze dell’ordine alla Palazzina Cinese

Dalle 9 alle 13.30 l’area della Palazzina Cinese ospita mezzi ed esposizioni di esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia municipale, corpo forestale, marina militare, guardia costiera e Croce Rossa. Tra le dimostrazioni ci sono quelle degli artificieri dei carabinieri e dei cinofili della guardia di finanza. Al Campo Ostacoli i vigili del fuoco ripropongono Pompieropoli, con percorsi e simulazioni per i bambini sui temi della sicurezza, ad accesso libero e senza prenotazione.

Microchip gratuiti e nuovi alberi

Al giardino Vincenzo Florio, dalle 10 alle 13, il Comune e l’Asp organizzano i Microchip days, con la microchippatura gratuita dei cani. Dalle 10 alle 11 l’associazione Metropolitree pianta nuovi alberi a Case Rocca, vicino allo stadio delle Palme. I Rangers d’Italia guidano dalle 10 alle 11.30 la passeggiata «Alla scoperta del parco», con raduno al cancello posteriore di Villa Niscemi, e il Fai propone visite guidate gratuite nella villa dalle 10 alle 12.30.

La giornata celebra anche due premi nazionali. MiniMupa è stata selezionata tra le tre migliori esperienze per bambini e famiglie in Italia in un concorso promosso da Kids Pass con il Politecnico di Milano e il Touring Club Italiano. Metropolitree ha vinto il premio Future4Cities 2026 nella categoria «Clima ed energia», tra oltre 250 progetti.

Secondo gli organizzatori, dal 2017 La Domenica Favorita ha organizzato 25 eventi con oltre 210 mila partecipanti e più di 3.500 prestazioni di prevenzione con l’Asp.

Cosa dicono Lagalla, Rini e gli organizzatori

Il sindaco Roberto Lagalla: «La Domenica Favorita è ormai un appuntamento entrato nella tradizione della nostra città, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare il nostro straordinario polmone verde in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. È una manifestazione che coniuga sport, cultura, ambiente, salute e inclusione, mettendo al centro le famiglie, i bambini e il valore dello stare insieme. Un’occasione per riscoprire la Favorita come patrimonio comune da vivere e tutelare, grazie anche all’impegno di associazioni, istituzioni e volontari che rendono possibile questa grande festa. L’obiettivo è fare comunità, rafforzare il senso di appartenenza e costruire una Palermo sempre più vivibile, inclusiva e attenta alla qualità della vita. Invito tutti i cittadini a partecipare e a vivere insieme una giornata che appartiene ormai alla nostra identità cittadina».

L’assessore alla Cultura Antonio Rini: «Ci sono manifestazioni che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici appuntamenti e diventano parte del carattere di una città. La Domenica Favorita è certamente una di queste. È ormai una delle espressioni più autentiche dello spirito di Palermo, della sua vitalità e di quella straordinaria capacità dei palermitani di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro e di partecipazione. Ho sempre pensato che la Favorita rappresenti uno dei grandi patrimoni ancora da valorizzare pienamente. Un immenso polmone verde, incastonato tra la città e Monte Pellegrino, che custodisce una parte importante della nostra storia e che merita di essere sempre più protagonista della vita culturale e sociale di Palermo. Per questa ragione, quest’anno abbiamo scelto, come assessorato alla Cultura, di dare un contributo significativo. Un intervento convinto, che nasce dalla consapevolezza che valorizzare la Favorita significhi anche cambiare il rapporto dei palermitani con questo straordinario patrimonio, passando dalla semplice frequentazione alla piena consapevolezza del suo valore. La vera sfida è fare in modo che la Favorita non sia soltanto il grande polmone verde di Palermo, ma diventi sempre di più uno dei luoghi in cui la città riconosce se stessa. È questa la direzione culturale che vogliamo sostenere: una Palermo capace di vivere la propria bellezza, anziché limitarsi ad ammirarla».

Per Marco Lampasona e Fabio Corsini, fondatori della manifestazione: «La Domenica Favorita siamo tutti noi, sono le istituzioni, le associazioni, le famiglie, i bambini, i ragazzi che si ritrovano per vivere e far vivere il nostro parco. Attraverso il gioco, lo sport e la cultura impareremo a conoscerne meglio la sua bellezza per rispettarlo e valorizzarlo sempre di più nel prossimo futuro».