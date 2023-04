In manette un 25enne

Nonostante gli arresti domiciliari continua a spacciare dalla sua abitazione di Palermo. Ed ancora una volta i carabinieri lo beccano e scoprono il piccolo laboratorio allestito dentro casa.

L’operazione

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 25enne, palermitano, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione scattata nel corso di un consueto controllo nell’abitazione del giovane, ai domiciliari per droga. Dentro l’immobile i militari hanno trovato in un barattolo un involucro contenente più di 100 grammi di hashish, suddivisi in un panetto di quasi 50 grammi. La restante parte frazionata in 46 dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Anche il bilancio e banconote

Nel corso della perquisizione trovato inoltre un bilancino di precisione e 300 euro, in banconote di piccolo taglio. L’arresto del 25enne convalidato dal gip di Palermo. Ripristinata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del nuovo processo che dovrà affrontare dopo essere stato sorpreso a continuare a spacciare. La droga ritrovata sequestrata dai carabinieri. Sarà campionata ed analizzata dal laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le rituali verifiche qualitative e ponderali.

Altro giovane beccato nel Catanese

Nei giorni scorsi altra operazione simile nel Catanese. Appena arrestato per spaccio di droga, un giovane nonostante gli arresti domiciliari ha proseguito imperterrito nella sua illecita attività. Ed ha commesso l’ingenuità che alla fine ha spinto i carabinieri a fare dei nuovi controlli nei suoi confronti. Davanti casa ha attirato l’attenzione con quell’enorme assembramento di ciclomotori, tutti posteggiati l’uno accanto all’altro. Un’evidente anomalia in quel quartiere popolare di Catania. E purtroppo per il giovane pusher la circostanza non è sfuggita agli occhi di una pattuglia dei militari dell’arma di passaggio in quel momento. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 19enne pregiudicato catanese. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

