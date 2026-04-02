Aiuti ai più fragili e dispositivi per i bambini ricoverati

Dalle parole ai gesti concreti. La solidarietà dei liceali di Partinico si è trasforma in aiuto reale per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo e per le famiglie in difficoltà del territorio.

Grazie ai proventi delle donazioni legate al romanzo “Note scordate” della prof.ssa Enza Maria D’Angelo, devoluti interamente in beneficenza, sono stati consegnati doni ai bambini ricoverati e ai più fragili.

Doni per i piccoli pazienti e aiuti ai più fragili

Il ricavato delle donazioni, devoluto interamente in beneficenza, ha permesso di acquistare dispositivi destinati ai bambini ricoverati: 4 Kindle, 3 iPad e una PlayStation PS5 con due controller. Strumenti pensati per offrire momenti di svago durante il percorso di cura.

Parallelamente, l’iniziativa ha sostenuto anche i poveri assistiti dalla mensa cittadina, attraverso la consegna di un bonus macelleria affidato alle volontarie.

La consegna dei doni si è svolta in due momenti, prima, alle 11, presso l’auditorium di contrada Turrisi e poi, alle 12, nell’aula magna di via Testa del Liceo Peppino Impastato di Partinico.

Una giornata intensa, dedicata alla memoria delle liceali Ginevra Amato e Manuela Simonte, che proprio in quel reparto hanno affrontato la loro battaglia.

La cerimonia nel segno della memoria e della condivisione

Alla cerimonia hanno preso parte la psicologa Paola Guadagna, in rappresentanza di A.S.L.T.I. ONLUS, Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia, che opera a stretto contatto con le famiglie del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, i genitori delle due studentesse Manuela e Ginevra, la docente-autrice del romanzo donato in beneficenza, la dirigente scolastica Lucia La Fata, i docenti e gli studenti coinvolti.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di studenti, docenti e famiglie, che ha rappresentato un momento di riflessione sul valore della vita e sull’importanza della cura degli altri, rafforzando il senso di comunità in prossimità delle festività pasquali.