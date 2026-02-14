Il gip di Palermo Carmen Salustro ha convalidato l’arresto, per tentato omicidio, di Massimo Gagliardo De Stefano, il 52enne affetto da problemi psichiatrici, che ha accoltellato giovedì pomeriggio in via Libertà alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico di 56 anni. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’aggressore. La donna, che non conosceva l’indagato, era appena uscita dal parrucchiere quando è stata accoltellata alla schiena. E’ ricoverata in prognosi riservata in ospedale. L’uomo, che è stato riconosciuto da alcuni residenti della zona, è stato arrestato poco dopo l’aggressione, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Agli inquirenti ha detto: “L’ho accoltellata perché non ha ricambiato il mio sguardo”.