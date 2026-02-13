Esce da un negozio e viene raggiunta e accoltellata alle spalle, all’improvviso e senza preavviso. Fugge e si nasconde in un vicino negozio ma l’aggressore si è già dileguato. E’ la ricostruzione delle fasi dell’aggressione a Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, originari adi Bari ma che da tempo vive a Palermo.

Per quella aggressione da ieri sera è in stato di fermo un uomo di 51 anni la cui identità non è stata resa nota dalla Polizia che ha eseguito il fermo. Dell’uomo si conoscono solo le iniziali: M.G.

Le condizioni della donna ferita

La donna, subito soccorsa dopo che dal negozio nel quale si è rifugiata è stato lanciato l’allarme, è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Ha riportato ferita alle spalle, esattamente sotto la scapola, che forse le ha perforato un polmone scheggiando anche una vertebra. I sanitari l’hanno trovata ancora dentro il negozio, una sala di parrucchiere che si trova di fronte all’angolo fra via Libertà e via Mondini.

In ospedale è stata sottoposta ad una tac. Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente la lama non è penetrata a fondo. Si parla di un coltello da 5 centimetri che ha comunque recato danni importanti compreso un versamento di sangue all’interno del torace

L’aggressore

All’aggressore la polizia è arrivata grazie alle testimonianze dei passanti. A colpire la donna sarebbe stato un uomo che da qualche tempo frequenta la zona. Si ferma sempre nel medesimo bar poco distante dal luogo dell’aggressione.

Con le indicazioni dei passanti e grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti delle volanti sono riusciti a rintracciarlo. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichiatrici noti. Nelle immagini della videosorveglianza non lo si vede durante l’aggressione ma qualche attimo prima poco distante. Il resto è stato ricostruito con le testimonianze. Dopo l’identificazione i poliziotti lo hanno trovato a casa dove era rientrato come se nulla fosse successo.

Una vittima casuale?

Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, in ospedale ai poliziotti avrebbe detto dio non conoscere quell’uomo che l’ha ferita. “Ero appena uscita dal negozio quando ho sentito un dolore alle spalle”! avrebbe raccontato agli inquirenti.