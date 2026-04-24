Palermo, aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Villa Sofia. Una donna di 50 anni è stata denunciata dopo aver colpito un infermiere con un bastone da passeggio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe protestato al triage chiedendo di accelerare le cure per il padre di 80 anni con un piede fratturato. L’infermiere, impegnato con un caso in codice rosso, le avrebbe chiesto di attendere.

Poco dopo, la cinquantenne sarebbe tornata nella stanza del sanitario, insultandolo e lanciandogli contro il bastone, colpendolo a braccio e testa. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un metronotte intervenuto per bloccarla.

Sono intervenute le volanti della polizia, allertate dal posto fisso del 112. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio.