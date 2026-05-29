Il giudice della terza sezione civile del tribunale di Palermo Angela Notaro ha condannato il Comune di Balestrate (Palermo) a risarcire una donna di 80 anni e le sue due figlie con quasi 800 mila euro per i danni provocati dalla caduta per strada dell’anziana a causa di una buca in strada.

L’incidente si è verificato la sera del 15 luglio del 2023 quando la donna stava passeggiando nella via Madonna del Ponte al centro del comune in provincia di Palermo. Da un lato i dehors dei locali dall’altro il passaggio pedonale.

“Arrivati nei pressi del bar del Golfo mentre passeggiavo con mia moglie – racconta un testimone sentito dal giudice – ho visto una donna distesa per terra che è caduta per la presenza di una buca. La signora è rimasta svenuta per terra e aveva la tempia sinistra appoggiata sull’asfalto”. Sono arrivati i soccorsi e i sanitari del 118 hanno trasportato la ferita in ospedale. La donna assistita dall’avvocato Federica Vitale ha fatto causa al Comune.

Secondo il consulente tecnico la caduta rovinosa e il trauma cranico hanno provocato deficit motorio-deambulatorio, deficit cognitivo intellettivo, incontinenza. Le lesioni riportate sono compatibili all’evento traumatico.

Il danno biologico quantificato è del 70% oltre un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni. Il giudice ha disposto per la donna all’epoca di 76 anni tenuto conto dell’invalidità al 70% la somma di quasi 598 mila euro. Alle figlie è riconosciuto un danno di 64 mila euro e 67 mila euro. “Abbiamo presentato appello contro la sentenza – dice l’assessore comunale di Balestrate al contenzioso Filippo Di Benedetto – Attendiamo l’esito finale. Le sentenze non si commentano”.