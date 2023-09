Una donna a bordo di una Fiat 500 si è finita contro un camion carico di angurie. L’incidente in via Lanza di Scalea, all’altezza di via Fabio Basta. Alla guida del mezzo c’era una quarantunenne che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Nonostante il violento impatto la donna non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo quanto successo sono intervenuti sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e tentare di ricostruire la dinamica. La quarantenne, percorrendo la rotatoria, ha perso il controllo finendo contro il mezzo pesante che però si trovava in divieto di sosta.