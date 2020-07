Almeno 80 i tamponi da eseguire

Le avevano fatto il test sierologico al dito. Ed era risultato negativo. Da qui il trasporto all’ospedale palermitano per essere seguita in vista del parto.

Una gravida, ricoverata al reparto di Ginecologia e Ostetricia del Civico di Palermo, è risultata positiva al Coronavirus.

Si tratterebbe di una trentenne, di origini africane, arrivata a a Palermo da Lampedusa e ricoverata da due giorni all’Arnas Civico per dei problemi legati alla gravidanza.

La donna aveva potuto fare accesso in reparto perché inizialmente era risultata negativa al test sierologico, a cui era stata sottoposta a Lampedusa. Effettuato il tampone, come da prassi a tutte le ricoverate del reparto, la scoperta della positività.

In ottanta dovrebbero sottoporsi al tampone. Stessa procedura per la quarantina di donne ricoverate in reparto, molte gestanti, una delle quali avrebbe condiviso la stanza con la trentenne africana.

La donna, che sarebbe asintomatica, sarebbe stata trasferita all’ospedale Cervello, centro di riferimento Covid anche per la gestanti.

A brevissimo si dovrebbe procedere con la santificazione del reparto, che però seguita a essere aperto. Da sanificare anche il Pte di Lampedusa e tutti i luoghi dove la donna è stata ricoverata.