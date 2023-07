Una donna è stata investita in via Belgio a Palermo. Pare che la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto che sopraggiungeva da via dei Nebrodi.

La 78 enne è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia nel reparto Trauma Center in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 57 anni sotto choc che è stato accompagnato per accertamenti in ospedale. Gli agenti della polizia municipale hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per ricostruire la dinamica dell’incidente.