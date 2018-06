E’ morta dopo un ricorvero di un mese e mezzo in ospedale a Villa Sofia dopo essere stata investita lo scorso 9 maggio da un’auto. La donna di 83 anni Maria Teresa Buttitta è decedta ieri sera.

Non ce l’ha fatta a riprendersi dopo lo scontro avvenuto a Palermo. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata a Villa Sofia in codice rosso.

La prognosi era riservata. Le condizioni negli ultimi giorni si sono aggravate e ieri è arrivata la morte.

Intanto ancora incidente feriti e disagi in città- La scorsa notte un incidente tra un’auto e una moto si è verificato sul lungomare Cristoforo Colombo all’altezza del civico 570.

Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze che hanno trasportato in codice rosso le persone coinvolte nel sinistro all’ospedale Villa Sofia.

I medici hanno sciolto la prognosi per uno dei due, mentre l’altra persona invece rimane ricoverata sotto lo stretto controllo dei medici. Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per cercare di capire la dinamica ed iniziare le indagini. Sempre nella notte tra venerdì e sabato, poco prima del 4, all’incrocio tra via Sammartino e via Marconi due auto si sono scontrate. Nell’impatto una persona è rimasta ferita lievemente. Il personale del 118 ha trasportato l’uomo al Civico. Indagano la polizia e i vigili urbani.

Ieri mattina invece, poco prima delle 7 sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione della cittadina trapanese, all’altezza dello svincolo di Capaci c’è stato un tamponamento tra due auto. I due conducenti non hanno riportato ferite e non è stato necessario neanche l’intervento di una pattuglia della polizia stradale, ma si sono comunque registrate rallentamenti e code. Incidente anche a Ficarazzi nella notte, intorno alle 3: un’auto si è ribaltata in corso Umberto, con un giovane ferito che è stato trasportato dal 118 al Buccheri la Ferla.