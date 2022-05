E’ stata disposta dalla procura l’autopsia sul corpo di Caterina Todaro, 38 anni, la donna all’ottavo mese di gravidanza trovata in gravissime condizioni in casa dal marito in via Antonio Vian a Palermo.

L’esame sarà eseguito anche sul corpo della bimba che ieri i medici del Buccheri La Ferla hanno fatto nascere con un cesareo ma che purtroppo è morta poco dopo. E’ stato Il coniuge ha lanciato l’allarme.

I sanitari del 118 arrivati con il medico rianimatore avevano fatto di tutto per salvarla. Ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione la morte potrebbe essere stata provocata da un malore. La donna è stata trovata svenuta in casa.

“Dispiaciuti e addolorati per la morte della giovane mamma, nell’esprimere la vicinanza alla famiglia e porgerle le più sentite condoglianze – dicono dall’ospedale Buccheri La Ferla – Allertati dal 118, i sanitari dell’Ospedale hanno fatto un tentativo estremo per salvare la neonata, sottoponendo la paziente a un taglio cesareo di urgenza che purtroppo non ha avuto un esito favorevole. Sarà l’autorità giudiziaria a far luce sulle cause dei decessi attraverso gli opportuni accertamenti”.