Una donna è morta oggi a Mondello, la spiaggia di Palermo. La bagnante si è sentita male mentre si trovava in mare. Sono arrivati i soccorsi ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Una donna di origini ucraine di 72 anni è deceduta mentre si trovava nei pressi del Mida. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno visto la donna in difficoltà.

I bagnini l’hanno subito raggiunta e l’hanno portata sulla terraferma per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.

Oltre ai sanitari del 118 che hanno dovuto constatare il decesso, sono arrivati nello stabilimento ai carabinieri e i militari della guardia costiera. E’ intervenuto il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della donna.
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