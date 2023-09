Strappata la borsa da due giovani a bordo di scooter

Una donna la scorsa notte è stata scippata in via Oreto a Palermo. Erano le 23 quando una donna di 52 anni stava rientrando a casa e le hanno strappato via la borsa dentro cui c’erano cellulare, documenti, chiavi di casa e un paio di occhiali.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno danno la caccia a due giovani a bordo di uno scooter. Per cercare di identificare i rapinatori i militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Secondo quanto riferito dalla 52enne, due persone arrivate in sella a uno scooter e con il volto coperto dal casco, si sarebbero affiancate a lei riuscendo a rubarle la borsa e a fuggire. Sfortunatamente la vittima, sotto choc ma illesa, non sarebbe riuscita a scorgere il numero della targa.

I carabinieri di piazza Marina indagano invece su un furto avvenuto ieri sera in via Maqueda. Mel mirino un commerciante, originario del Bangladesh, che ha chiamato il 112 segnalando che qualcuno fosse entrato nel suo negozio per rubargli il borsello poggiato dietro la cassa prima di scappare.

Allarme criminalità anche in provincia

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 27 anni a Bagheria (Pa) che in casa ha nascosto 100 grammi di cocaina, 15 mila euro in contanti e proiettili. Il giovane è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e lo ha denunciato anche per detenzione illecita di munizionamento. Il giovane, è stato condannato per simili reati dalla Corte d’Appello a 7 anni di carcere.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio. Con i cani antidroga gli agenti sono entrati nell’appartamento di via Carlo Alberto Dalla Chiesa in cui il giovane vive insieme alla moglie e ai figli piccoli. I poliziotti hanno trovato 120 grammi di cocaina un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato inoltre diversi proiettili detenuti illegalmente, ma di pistole o di altre armi da sparo nessuna traccia. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari.