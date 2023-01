Oramai da 15 giorni nessuna traccia di Mariarosa D’Angelo

Sono riprese a Palermo le ricerche nella zona del piazzale dei Matrimoni e all’interno della Favorita della donna palermitana scomparsa da casa dallo scorso 23 dicembre. Di Mariarosa D’Angelo, 65 anni, non si hanno più notizie oramai da 15 giorni.

Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile

I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile stanno setacciando la zona dall’alba. Al momento non è stata trovata alcuna traccia. Della donna era stata ritrovata la sua borsa davanti al bar Touring di Mondello. A lanciare un appello è stato il nipote, Simone Federico, che chiedeva di intensificare le ricerche per il ritrovamento della zia. E lo aveva fatto anche sui social dopo avere presentato una denuncia ai carabinieri.

L’appello

“Chiediamo a tutti di far girare questo post – ha scritto –, abbiamo paura che sia scomparsa in mare a Mondello. Chiediamo alla guardia costiera di intervenire”. E chiude il post, scrivendo: “Se non si cerca in massa, non la troverà nessuno”. Anche sul gruppo social “Insieme per Mondello” si susseguono i post di appello per cercare la donna.

Le prime ricerche

Già da giorni le ricerche sono sviluppate a tamburo battente. Si sono concentrate tra Capo Gallo, Addaura e Mondello ma ancora nessuna traccia. Nei giorni immediatamente successivi alla denuncia di scomparsa della donna c’erano state altre ricerche nella zona di Montepellegrino. Anche qui i vigili del fuoco e le squadre di ricerca hanno setacciato la zona dall’alba e fino al tramonto ma non è stata trovata alcuna traccia.

In questi giorni un caso chiuso

A proposito di persone scomparse, proprio in questi giorni nel palermitano un caso è stato archiviato. Dopo oltre dieci anni e senza una soluzione è stato chiuso il caso dell’imprenditore Aurelio Brugnano, scomparso tra Palermo e Partinico il 24 giugno 2012. La moglie Augusta Daolio ha chiesto al tribunale di Palermo la dichiarazione di morte presunta: anche lei è convinta che il marito non sia più in vita. Le indagini della polizia hanno seguito le piste di un allontanamento volontario oppure di un sequestro. Ma alla famiglia non è mai arrivata alcuna richiesta.